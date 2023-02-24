Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 24/02/23 | RTVE Play

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EUSKADI RECONOCE LA LABOR DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS Y LOS VOLUNTARIOS TRAS UN AÑO D EGUERRA/ MÁS DE 1.500 NIÑOS HAN LLEGADO A EUSKADI, MUCHOS...

24/02/2023 00:12:06
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Sinopsis

EUSKADI RECONOCE LA LABOR DE LAS FAMILIAS ACOGEDORAS Y LOS VOLUNTARIOS TRAS UN AÑO D EGUERRA/ MÁS DE 1.500 NIÑOS HAN LLEGADO A EUSKADI, MUCHOS NIÑOS DE CHERNOBIL/ KUTXABANK ASISTE A SU PRIMERA JORNADA DE HUELGA UNITARIA/ LA ROMA RIVAL DE LA REAL SOCIEDAD EN EUROPA LEAGUE / 24/02/23

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Castellano