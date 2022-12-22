Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 22/12/22 | RTVE Play

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BIZKAIA RECIBE MÁS DE 90 MILLONES DE LA LOTERÍA, LA MITAD CON UN SEGUNDO PREMIO EN MUNGIA/ SENTENCIA SANSOHETA PENAS HASTA 15 AÑOS PARA 9 ACUSADOS/...

22/12/2022 00:12:00
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Sinopsis

BIZKAIA RECIBE MÁS DE 90 MILLONES DE LA LOTERÍA, LA MITAD CON UN SEGUNDO PREMIO EN MUNGIA/ SENTENCIA SANSOHETA PENAS HASTA 15 AÑOS PARA 9 ACUSADOS/ APROBADA LA LEY QUE REGULA LA NUEVA RGI / VITORIA SE REENCUENTRA CON SU FERIA DE NAVIDAD DOS AÑOS DESPUÉS/ 22/12/22

Idiomas
Castellano