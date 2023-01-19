Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 19/ | RTVE Play

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EL TEMPORAL DE NIEVE VA REMITIENDO PERO TODAVÍA HAY RIESGO DE NEVADA EN ALAVA/ FIRMA DE ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO/ DONSOTIA SE PREPARA...19/01/2023 00:12:01
EL TEMPORAL DE NIEVE VA REMITIENDO PERO TODAVÍA HAY RIESGO DE NEVADA EN ALAVA/ FIRMA DE ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO/ DONSOTIA SE PREPARA...19/01/2023 00:12:01
EL TEMPORAL DE NIEVE VA REMITIENDO PERO TODAVÍA HAY RIESGO DE NEVADA EN ALAVA/ FIRMA DE ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO/ DONSOTIA SE PREPARA PARA SU GRAN NOCHE / EL ATHLETIC PASA A CUARTOS LA REAL A LA FINAL DE LA SUPERCOPA FEMENINA / 19/01/22