Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23

EL SECTOR PÚBLICO LLAMA A LA HUELGA LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE Y 19 DE DICIEMBRE/ LOS GANADEROS EN PIE DE GUERRA POR EL PRECIO DE LA LECHE/ HALLADO EL...

15/09/2023 00:12:01
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23 Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23
Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23 00:12:01 15/09/2023
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

EL SECTOR PÚBLICO LLAMA A LA HUELGA LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE Y 19 DE DICIEMBRE/ LOS GANADEROS EN PIE DE GUERRA POR EL PRECIO DE LA LECHE/ HALLADO EL CADÁVER DE UN IRLANDÉS DE 41 AÑOS EN LA PLAYA DE LA CONCHA/ 15/09/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano