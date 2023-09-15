Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 Pais Vasco 15/09/23
EL SECTOR PÚBLICO LLAMA A LA HUELGA LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE Y 19 DE DICIEMBRE/ LOS GANADEROS EN PIE DE GUERRA POR EL PRECIO DE LA LECHE/ HALLADO EL...15/09/2023 00:12:01
EL SECTOR PÚBLICO LLAMA A LA HUELGA LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE Y 19 DE DICIEMBRE/ LOS GANADEROS EN PIE DE GUERRA POR EL PRECIO DE LA LECHE/ HALLADO EL...15/09/2023 00:12:01
EL SECTOR PÚBLICO LLAMA A LA HUELGA LOS DÍAS 25 DE OCTUBRE Y 19 DE DICIEMBRE/ LOS GANADEROS EN PIE DE GUERRA POR EL PRECIO DE LA LECHE/ HALLADO EL CADÁVER DE UN IRLANDÉS DE 41 AÑOS EN LA PLAYA DE LA CONCHA/ 15/09/23