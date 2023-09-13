Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País vasco 13/09/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País vasco 13/09/23

LAS VÍCTIMAS DENUNCIAN GESTOS Y DECLARACIONES QUE LEGITIMAN A LOS TERRORISTAS COMO LAS ÚLTIMAS POLÉMICAS/ APERTURA CURSO UPV/ RECOGIDA DE ENSERES...

13/09/2023 00:12:00
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Sinopsis

LAS VÍCTIMAS DENUNCIAN GESTOS Y DECLARACIONES QUE LEGITIMAN A LOS TERRORISTAS COMO LAS ÚLTIMAS POLÉMICAS/ APERTURA CURSO UPV/ RECOGIDA DE ENSERES EN VITORIA PARA MARRUECOS/ UN BUZO DE LEKEITIO GRABA UN GRUPO DE 8 TIBURONES CAZÓN/ 13/09/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano