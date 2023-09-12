Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 12/09/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 12/09/23
EUSKADI EVALÚA LOS DAÑOS DE LA INTENSA TORMENTA DE LA TARDE DE AYER/ 500 FIRMAS CONTRA EL ESTRENO EN ZINEMALDIA DEL DOCUMENTAL SOBRE TERNERA/...12/09/2023 00:12:05
EUSKADI EVALÚA LOS DAÑOS DE LA INTENSA TORMENTA DE LA TARDE DE AYER/ 500 FIRMAS CONTRA EL ESTRENO EN ZINEMALDIA DEL DOCUMENTAL SOBRE TERNERA/...12/09/2023 00:12:05
EUSKADI EVALÚA LOS DAÑOS DE LA INTENSA TORMENTA DE LA TARDE DE AYER/ 500 FIRMAS CONTRA EL ESTRENO EN ZINEMALDIA DEL DOCUMENTAL SOBRE TERNERA/ ANDANDO AL COLEGIO EN MANIFESTACIÓN EN PORTESTA POR EL CONFLICTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR/ LOS POU DESDE PERU / 12/09/23