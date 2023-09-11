Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 11/09/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 11/09/23
SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANBSPORTE ESCOLAR/ LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN...11/09/2023 00:11:57
SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANBSPORTE ESCOLAR/ LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN...11/09/2023 00:11:57
SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANBSPORTE ESCOLAR/ LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN EUSKADI UN PUNTO/ CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO EN BERMEO Y DONOSTIA POR LA CONCHA/ VITORIA CELEBRA LA ROMERÍA DE OLARIZU // 11/08/23