Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 11/09/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 11/09/23

SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANBSPORTE ESCOLAR/ LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN...

11/09/2023 00:11:57
Recomendado para todos los públicos
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Sinopsis

SE ELEVA EL TONO EN EL CONFLICTO DEL TRANBSPORTE ESCOLAR/ LA COMUNIDAD MARROQUÍ EN EUSKADI PENDIENTE DE SU PAÍS/ BAJA EL ÍNDICE DE POBREZA EN EUSKADI UN PUNTO/ CELEBRACIÓN POR TODO LO ALTO EN BERMEO Y DONOSTIA POR LA CONCHA/ VITORIA CELEBRA LA ROMERÍA DE OLARIZU // 11/08/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano