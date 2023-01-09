Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 09/01/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 09/01/23

42 VECINOS DE PASAJES CONTINÚAN FUERA DE SUS CASAS TODA A SEMANA/ CONDENA DE AGRESIÓN SEXUAL EN GETXO/MENOR INCIDENCIA DE COVID DESDE HACE UN AÑO/...

09/01/2023 00:12:04
Recomendado para todos los públicos
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Telenorte 1 País Vasco 09/01/23 00:12:04 09/01/2023
Recomendado para todos los públicos
Sinopsis

42 VECINOS DE PASAJES CONTINÚAN FUERA DE SUS CASAS TODA A SEMANA/ CONDENA DE AGRESIÓN SEXUAL EN GETXO/MENOR INCIDENCIA DE COVID DESDE HACE UN AÑO/ VUELTA ALA RUTINA EN COLEGIOS Y TRABAJOS/ RAHM NUEVA GESTA EN UN TORNEO INTERNACIONAL/ 09/01/23

Idiomas
Castellano