Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 09/01/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 09/01/23
42 VECINOS DE PASAJES CONTINÚAN FUERA DE SUS CASAS TODA A SEMANA/ CONDENA DE AGRESIÓN SEXUAL EN GETXO/MENOR INCIDENCIA DE COVID DESDE HACE UN AÑO/...09/01/2023 00:12:04
42 VECINOS DE PASAJES CONTINÚAN FUERA DE SUS CASAS TODA A SEMANA/ CONDENA DE AGRESIÓN SEXUAL EN GETXO/MENOR INCIDENCIA DE COVID DESDE HACE UN AÑO/...09/01/2023 00:12:04
42 VECINOS DE PASAJES CONTINÚAN FUERA DE SUS CASAS TODA A SEMANA/ CONDENA DE AGRESIÓN SEXUAL EN GETXO/MENOR INCIDENCIA DE COVID DESDE HACE UN AÑO/ VUELTA ALA RUTINA EN COLEGIOS Y TRABAJOS/ RAHM NUEVA GESTA EN UN TORNEO INTERNACIONAL/ 09/01/23