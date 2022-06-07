Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 07/06/22
NUEV ALEY SOBRE PROSTITUCIÓN HABLA ASKABIDE/ DETENIDAS 25 PERSONAS POR FRAUDE EN AYUDAS SOCIALES/ESTUDIANTES APURAN LAS HORAS ANTES DE LA EBAU/ LA...07/06/2022 00:20:00
NUEV ALEY SOBRE PROSTITUCIÓN HABLA ASKABIDE/ DETENIDAS 25 PERSONAS POR FRAUDE EN AYUDAS SOCIALES/ESTUDIANTES APURAN LAS HORAS ANTES DE LA EBAU/ LA...07/06/2022 00:20:00
NUEV ALEY SOBRE PROSTITUCIÓN HABLA ASKABIDE/ DETENIDAS 25 PERSONAS POR FRAUDE EN AYUDAS SOCIALES/ESTUDIANTES APURAN LAS HORAS ANTES DE LA EBAU/ LA DANZA VASCA BRILLA EN LOS MAX