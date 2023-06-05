Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 05/06/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 05/06/23

OPERATIVO SIN PRECEDENTES PARA LA SEGURIDAD DEL TOUR/ ERTZAINAS EN LUCHA NO BOICOTEARÁN LA CARRERA/ MICHELÍN LLAMA A LA HUELGA A  4.000...

05/06/2023 00:12:01
Recomendado para todos los públicos
Telenorte 1 País Vasco 05/06/23 Telenorte 1 País Vasco 05/06/23
Telenorte 1 País Vasco 05/06/23 00:12:01 05/06/2023
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Sinopsis

OPERATIVO SIN PRECEDENTES PARA LA SEGURIDAD DEL TOUR/ ERTZAINAS EN LUCHA NO BOICOTEARÁN LA CARRERA/ MICHELÍN LLAMA A LA HUELGA A  4.000 TRABAJADORES/ AITOR ELORDI DA LA SORPRESA Y SE LLEVA LA TXAPELA/ EL ARRIAGA PROGRAMA 90 ESPECTÁCULOS / 05/06/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano