Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 05/06/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 05/06/23
OPERATIVO SIN PRECEDENTES PARA LA SEGURIDAD DEL TOUR/ ERTZAINAS EN LUCHA NO BOICOTEARÁN LA CARRERA/ MICHELÍN LLAMA A LA HUELGA A 4.000...05/06/2023 00:12:01
OPERATIVO SIN PRECEDENTES PARA LA SEGURIDAD DEL TOUR/ ERTZAINAS EN LUCHA NO BOICOTEARÁN LA CARRERA/ MICHELÍN LLAMA A LA HUELGA A 4.000...05/06/2023 00:12:01
OPERATIVO SIN PRECEDENTES PARA LA SEGURIDAD DEL TOUR/ ERTZAINAS EN LUCHA NO BOICOTEARÁN LA CARRERA/ MICHELÍN LLAMA A LA HUELGA A 4.000 TRABAJADORES/ AITOR ELORDI DA LA SORPRESA Y SE LLEVA LA TXAPELA/ EL ARRIAGA PROGRAMA 90 ESPECTÁCULOS / 05/06/23