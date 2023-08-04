Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 04/08/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 País Vasco 04/08/23

VITORIA PREPARADA PARA RECIBIR A CELEDÓN CONVERSAMOS CON SU ALCALDESA Y CON ORTIZ DE URBINA EN SU ÚLTIMO AÑO/ OSAKIDETZA AMPLÍA HORARIO ANTE LAS...

04/08/2023 00:11:59
Recomendado para todos los públicos
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Sinopsis

VITORIA PREPARADA PARA RECIBIR A CELEDÓN CONVERSAMOS CON SU ALCALDESA Y CON ORTIZ DE URBINA EN SU ÚLTIMO AÑO/

OSAKIDETZA AMPLÍA HORARIO ANTE LAS COLAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA OPE/ EL TEMPROAL VA REMITIENDO DEJANDO OLAS Y LLUVIA/ 04/08/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano