Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 País Vasco 04/08/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 País Vasco 04/08/23
VITORIA PREPARADA PARA RECIBIR A CELEDÓN CONVERSAMOS CON SU ALCALDESA Y CON ORTIZ DE URBINA EN SU ÚLTIMO AÑO/ OSAKIDETZA AMPLÍA HORARIO ANTE LAS...04/08/2023 00:11:59
VITORIA PREPARADA PARA RECIBIR A CELEDÓN CONVERSAMOS CON SU ALCALDESA Y CON ORTIZ DE URBINA EN SU ÚLTIMO AÑO/ OSAKIDETZA AMPLÍA HORARIO ANTE LAS...04/08/2023 00:11:59
VITORIA PREPARADA PARA RECIBIR A CELEDÓN CONVERSAMOS CON SU ALCALDESA Y CON ORTIZ DE URBINA EN SU ÚLTIMO AÑO/
OSAKIDETZA AMPLÍA HORARIO ANTE LAS COLAS PARA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN DE LA OPE/ EL TEMPROAL VA REMITIENDO DEJANDO OLAS Y LLUVIA/ 04/08/23