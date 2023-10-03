Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 Pais Vasco 03/10/23 | RTVE Play

Telenorte - País Vasco Telenorte 1 Pais Vasco 03/10/23
MEJOR DATO DEL PARO EN EUSKADI EN UN SEPTIEMBRE DESDE 2008/ ACUERDO IN EXYTREMIS DE PNV Y PSE SOBRE ENMIENDAS LEY EDUCACIÓN/ LA SMATERNIDADES...03/10/2023 00:11:55
MEJOR DATO DEL PARO EN EUSKADI EN UN SEPTIEMBRE DESDE 2008/ ACUERDO IN EXYTREMIS DE PNV Y PSE SOBRE ENMIENDAS LEY EDUCACIÓN/ LA SMATERNIDADES...03/10/2023 00:11:55
MEJOR DATO DEL PARO EN EUSKADI EN UN SEPTIEMBRE DESDE 2008/ ACUERDO IN EXYTREMIS DE PNV Y PSE SOBRE ENMIENDAS LEY EDUCACIÓN/ LA SMATERNIDADES VASCAS SE BLINDAN / LA REAL A POR LA VICTORIA EN SALZBURGO/ 03/10/23