Telenorte - País Vasco: Telenorte 1 Pais Vasco 03/10/23 | RTVE Play
Telenorte - País Vasco  Telenorte 1 Pais Vasco 03/10/23

MEJOR DATO DEL PARO EN EUSKADI EN UN SEPTIEMBRE DESDE 2008/ ACUERDO IN EXYTREMIS DE PNV Y PSE SOBRE ENMIENDAS LEY EDUCACIÓN/ LA SMATERNIDADES...

03/10/2023 00:11:55
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Sinopsis

MEJOR DATO DEL PARO EN EUSKADI EN UN SEPTIEMBRE DESDE 2008/ ACUERDO IN EXYTREMIS DE PNV Y PSE SOBRE ENMIENDAS LEY EDUCACIÓN/ LA SMATERNIDADES VASCAS SE BLINDAN / LA REAL A POR LA VICTORIA EN SALZBURGO/ 03/10/23

Ficha técnica
Géneros
Información y actualidad
Idiomas
Castellano