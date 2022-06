Telenavarra Telenavarra 2 - 17/6/2022 El Gobierno de Navarra ha bajado el nivel de emergencia de 2 a 1 en Leyre, lo que quiere decir que trabaja ya con medios propios sin necesidad de... 00:16:02 Recomendado para todos los públicos

Telenavarra 2 - 17/6/2022 Recomendado para todos los públicos Sinopsis El Gobierno de Navarra ha bajado el nivel de emergencia de 2 a 1 en Leyre, lo que quiere decir que trabaja ya con medios propios sin necesidad de ayuda del Ministerio u otras comunidades. El impacto de un rayo en un árbol es el causante del incendio en la Sierra de Leyre que ha calcinado cerca de 500 hectáreas. La colonia ucraniana en Navarra supera las 3.000 personas por el efecto de la invasión rusa, que ha doblado el número de ciudadanos de este país que viven en nuestra comunidad. El togado de Pampelo está de vuelta en casa y desde hoy podrá visitarse en la primera planta del Museo de Navarra. La magia del cine ha convertido por unos días a Estella en la Pamplona de los sanfermines de 1965.Osasuna ya ha cerrado su primer fichaje para la temporada 2022-2023. (17/6/2022)

