Telenavarra en 2' - 18/11/2022 - RTVE.es

La ley Foral de Educación que prohíbe concertar a los colegios con educación diferenciada por sexos como Irabia y el Redín, podría no tener encaje legal. Médicos del Mundo, el Instituto Reyno de Navarra y Asun Casasola, madre de Nagore Laffage, han recibido el Premio Meninas 2022. Comisiones obreras ha creado un observatorio para luchar contra el acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo. Elocuente intercambio de opiniones entre el Consejero de Interior y los bomberos , que no descartan la huelga si la administración no aumenta el contingente. Formar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en robótica y nuevas tecnologías. Ese es el objetivo del segundo centro de oportunidades de la fundación ilundáin. (18/11/2022)