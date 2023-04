Telenavarra en 2' - 11/4/2023 - RTVE.es

Estamos en vísperas de una nueva campaña de la Renta que comienza mañana y se desarrollará hasta el próximo 23 de junio de 2023. Hoy es el Día Mundial del Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente. En Navarra, más de 200 personas padecen esta patología que no tiene cura. Poco más de un mes después de la entrada en vigor de la ley trans, ponemos el foco en esta nueva norma no exenta de polémica. Siete premios en materia de sostenibilidad para Pamplona gracias a su sistema de bicicletas eléctricas. Osasuna está intentando conseguir más entradas para no dejar a ningún socio fuera. ( 11/ 4/2023)