Telenavarra - 28/2/2023 - RTVE.es

El sindicato de enfermería SATSE protesta hoy con una jornada de Huelga. Denuncian sobrecarga laboral, especialmente en atención primaria. En el día mundial de las enfermedades raras, conocemos cómo es vivir con trastorno de Batten , una patología neurodegenerativa que comparten dos hermanos de 7 y 5 años, Hodei e Ilargi y para la que no existe cura ni investigación. No todos los días se juega una semifinal de Copa del Rey y Jagoba Arrasate sabe que mañana puede poner la primera piedra hacia una final que sería histórica. Uno de los encargados de decantar la eliminatoria será Ante Budimir. El delantero croata no está teniendo los registros goleadores de la temporada pasada pero puede resultar determinante en una eliminatoria. ( 28 /2/2023)