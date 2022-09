Telenavarra - 16/9/2022 - RTVE.es

Salud no se saltó la ley en la compra de mascarillas , aunque lo podía haber hecho mejor. Lo ha dicho en el parlamento el director general de intervención , Iñaki Arrizabalaga, al que Navarra Suma acusa de mentir. A día de hoy no hay en Navarra ningún paciente en cuidados intensivos por coronavirus. Es la primera vez que sucede desde el inicio de la pandemia. La FP, la formación profesional, gana adeptos cada año y en algunas de sus promociones la tasa de empleo de los titulados es casi total. Alrededor de un 30 por ciento de las personas que padecen alzheimer en Navarra no tiene diagnóstico y cerca del 9 por ciento de los pacientes es menor de 65 años. (16/9/2022)