Un nuevo test mide la inmunidad celular frente al coronavirus y sus vacunas Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Para mejorar las estrategias de salud pública y vacunación, un grupo internacional de científicos, entre ellos varios españoles, han desarrollado una prueba para conocer la inmunidad celular. Hasta ahora solo teníamos idea de una parte de nuestra protección frente al COVID-19, los anticuerpos, y este test va a permitir que sepamos también cómo está de linfocitos T de memoria la población general. Antes solo se hacía en centros contados y la tarea era compleja. El avance va a ser fudamental para establecer políticas de salud pública, políticas futuras de vacunación o poder seleccionar qué tipo de pacientes deben aislarse, además de cuáles deben recibir más dosis de vacuna. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

