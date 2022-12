Telediario Matinal en cuatro minutos - 09/12/22

- El gobierno quiere resolver el bloqueo del Tribunal Constitucional. Psoe y Unidas Podemos presentarán hoy mismo dos enmiendas lograrlo. Una para suprimir la actual mayoría de tres quintos que es necesaria en el Poder Judicial para elegir a los nuevos magistrados. La otra, permitirá que el Gobierno o el Consejo General formalice sus nombramientos independientemente de que el otro organismo no cumpla con la norma o con los plazos fijados. - En las enmiendas al Código Penal, Esquerra planteará cambios en el delito de malversación, por el que se condenó a los líderes del procés. El Gobierno mantiene que estudiará esa modificación, siempre y cuando no implique un recorte de condenas a corruptos. - Rusia libera a la jugadora de baloncesto estadounidense Britney Griner. Está a salvo y de camino a casa. Su liberación es parte de un intercambio de prisioneros entre Moscú y Washington, que ha entregado a Víctor But, el "mercader de la muerte", uno de los mayores traficantes de armas, que cumplía una pena de 25 años en Estados Unidos. - La nueva presidenta de Perú Dina Boluarte inicia las conversaciones para nombrar al nuevo gobierno. Un juez ha dictado 7 días de prisión provisional contra Pedro Castillo, tras su autogolpe de estado. Le pueden procesar por rebelión. Castillo ha ratificado ante embajador mexicano en Perú su solicitud de asilo en México. - La policía alemana prevé más detenciones del grupo de extrema derecha acusado de planear un golpe de Estado. Según las autoridades, hay 54 sospechosos. Querían instaurar a un aristócrata, ex miembro de la familia real alemana, como líder del país. El juez ha mandado ya a prisión provisional a 23 de los 25 detenidos. - Ya sin España, continúa el Mundial de Catar y hoy comienzan los Cuartos de Final. Antepenúltimo paso antes de la final. Hoy veremos desde las ocho menos cuarto, aquí en la 1, el previo del Paises Bajos - Argentina. Un partido que enfrentará a uno de los mejores delanteros del mundo, Leo Messi, contra uno de los mejores defensas, Virgil Van Dijk. - El otro cuarto de final es el que enfrentará a Brasil con Croacia, con muchas caras conocidas como Vinicius, Neymar o Luka Modric. Y mañana, dos partidos más, un clásico europeo como el Inglaterra- Francia y a las 16:00, también en la 1, el Portugal-Marruecos, pendientes de si Cristiano será titular o no. - Y ya conocemos al nuevo seleccionador de España. Luis de la Fuente asciende de la sub21 a la selección absoluta. Se acaba así la etapa de Luis Enrique tras 4 años en el que ha conseguido llegar a las semifinales de la Eurocopa y a dos Final Four de La Liga de las Naciones. FOTOGRAFÍA: CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS.