Telediario matinal en cuatro minutos - 26/03/2023

Durante la Cumbre de Iberoamérica se ha producido un nuevo encontronazo entre el Gobierno y el Partido Popular, después de que Feijóo afirmara este sábado que no echa de menos reunirse, ni rendir pleitesía, ha dicho, a "aprendices de autócratas". El presidente Pedro Sánchez le ha recordado que estos encuentros diplomáticos se celebran desde hace más de tres décadas y que además del presidente del Gobierno, la representación de España corre a cargo del rey, en calidad de jefe del Estado.



Rusia anuncia el despliegue de armamento nuclear táctico en Bielorrusia. El mandatario ruso, Vladímir Putin, asegura que no viola el régimen de no proliferación nuclear. El Kremlin ya tiene listos en Bielorrusia 10 aviones capaces de transportar armas nucleares. En julio Moscú habrá completado la construcción de un almacén nuclear táctico en este país, aunque Putin asegura que no transferirá el control de las armas a Minsk.



Ascienden a 26 ya los fallecidos por las fuertes tormentas y el tornado que han sacudido el estado de Misisipi, en Estados Unidos. Hay además, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.

En España, el perímetro del incendio de Castellón y Teruel ha permanecido "muy estable" esta pasada noche, según el último balance, dado a conocer esta mañana. En las últimas horas los trabajos se han centrado en Los Cantos, un punto crítico de la zona norte. El incendio ha quemado unas 4.000 hectáreas y obligado a desalojar a 1.750 vecinos. En Teruel, ha ardido la aldea de La García, en el municipio de San Agustín

La nueva era de Luis de la Fuente en la selección española comienza con victoria: 3-0 ante Noruega. Con más resultado que juego y un claro protagonista: Joselu Mato. Salió en el minuto 82 y marcó dos goles en dos minutos en su debut con la nueva roja.

La pasada madrugada ha habido que adelantar los relojes una hora. A las dos, han pasado a ser las tres. Hace tiempo que se debate si es bueno o no ese cambio. España decidió hace un año mantener siempre el mismo horario, pero no se aplicará hasta 2026.



