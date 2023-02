Telediario matinal en cuatro minutos - 04/02/2023

El Gobierno chino ha pedido a la administración estadounidense "mantener la calma" en lo referente al "globo espía" que sobrevuela el país norteamericano. Un representante de Exteriores chino ha hablado la pasada madrugada con el Secretario de Estado estadounidense en la que le ha pedido "evitar juicios erróneos" respecto a este asunto y ha negado que su país viole el Derecho Internacional. El Pentágono ha informado además de un segundo globo sobrevolando Latinoamérica. Horas antes, Anthony Blinken calificaba de inaceptable e irresponsable la acción de Pekín y suspendía su viaje al país asiático de este domingo.

En Ucrania, el presidente Volodimir Zelensky considera que su país podría iniciar este mismo año las conversaciones de adhesión a la Unión Europea. Además, Bruselas ha pactado un tope de 100 dólares al precio del diésel ruso en línea con el G-7. El acuerdo también afecta a otros derivados del petróleo con un tope de 45 dólares.

En España, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, no descarta que finalmente el PSOE presente en solitario su proposición de ley para reformar la ley del 'solo sí es sí'. Señala que sigue habiendo discrepancias, aunque descarta una ruptura del gobierno de coalición si no hay un acuerdo. También asegura que no va a dimitir.



Gibraltar acusa de grave violación de soberanía la entrada en su territorio de dos agentes españoles de Aduanas. Participaban en una operación contra el contrabando de tabaco y resultaron heridos graves por los traficantes. España condena la agresión y rechaza las acusaciones. Foto: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. SAUL LOEB / AFP.