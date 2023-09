Telediario matinal en cuatro minutos - 03/09/2023

Esta madrugada ha llovido con intensidad en Madrid por la llegada de la DANA. En las próximas horas lo seguirá haciendo en la mayor parte de la península y el oeste de Baleares. También lloverá con especial fuerza en el centro peninsular, el tercio sudeste, Levante y la meseta Norte. Habrá fuertes rachas de viento en el Levante y el nordeste peninsular.

La DANA ya dejó el sábado importantes incidentes en Borriol, Castellón. Allí se llegaron a acumular más de 180 litros por metro cuadrado. Navarra fue otra de las comunidades afectadas. En Pamplona no llovía tanto en tan poco tiempo desde 1975. El agua comenzó a caer al final de día con fuerza también en Tarragona.

El temporal podría haber casusado dos muertos. En Aragón, el aumento de caudal de un barranco por las intensas lluvias se baraja como la causa de la muerte de dos personas que estaban practicando barranquismo en Huesca

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que no se puede representar a España con actitudes como la de Luis Rubiales. El Gobierno reclama al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) que suspenda temporalmente al presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Una petición que llega después de que el TAD haya abierto expediente a Rubiales por su beso no consentido a Jenni Hermoso por una falta grave y no muy grave, ya que consideran que no existió abuso de poder.

Tres meses después de las elecciones, y tras una investidura fallida, Murcia cierra un acuerdo en el que el PP acepta que Vox entre en el gobierno autonómico, con dos consejerías. Ambas formaciones asumen un compromiso programático, del que no se conocen todavía los detalles. Socialistas y Podemos en Murcia critican el pacto.

El PSOE ha iniciado el curso político en Málaga. El presidente en funciones insiste en que Feijóo pierde el tiempo, porque su investidura no saldrá adelante. Los populares creen que Sánchez pagará cualquier precio para mantenerse en la Moncloa.

El tráfico en el puente que une Rusia con la península de Crimea se ha suspendido esta pasada madrugada. Lo han anunciado las autoridades rusas sin precisar los detalles. Este puente ha sido objeto de disputa en este año y medio de guerra, en el que también han sido fundamentales los sistemas antiaéreos.

El papa Francisco ha sido recibido con honores en Mongolia. Es la primera vez que un pontífice visita el país asiático. Francisco se ha reunido con el presidente y con la pequeña comunidad católica, de tan solo 1.500 fieles.

El supertifón Saola ha tocado tierra en el sur de China, cerca de Hong Kong con vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Toda la zona ha estado en alerta máxima ante la tormenta más potente en décadas que deja miles de evacuados.

Carlos Alcaraz sigue adelante en el US Open. Se impuso en cuatro sets al británico Daniel Evans en un partido en el que cometió errores, pero en el que también salvó tantos que parecían imposibles para desesperación de su rival.

Foto: EFE/ Juan Carlos Cárdenas