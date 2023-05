¿Cuánto cuesta criar a un hijo en China?

Criar a un hijo en China cuesta el doble que en Alemania y el triple que en Francia. Sólo es más caro en Corea del Sur. Ese elevado coste explica, según un informe, que los dos países asiáticos tengan la menor tasa de fecundidad del mundo. "Ahora muchos jóvenes creen que es difícil criar a un hijo, y mucho más, criar a dos o tres. El coste de la educación es más elevado. A mayor coste de la crianza y la educación, mayor será la carga para las familias", ha explicado desde Cantón He Yafu, el principal autor del informe del Instituto Yuwa, que investiga la población. Criar a un hijo hasta los 17 años cuesta en China 63.000 euros de media, 82.000 hasta acabar la Universidad. Es casi 7 veces el PIB per cápita. Y en la ciudad, cuesta el doble que en el campo. "En lo que más he invertido es en la educación de mi hijo, como elegir actividades extraescolares de su interés", ha dicho esta madre de hijo único.

Los gastos más disuasorios: la educación y la vivienda. El informe recomienda dar más subsidios por hijo y construir más guarderías. "En las guarderías de China, sólo entran el 5,5% de los niños menores de 3 años, mientras que, en los países de la UE, como Francia o Suecia, accede más de la mitad", ha argumentado el autor del estudio. Los expertos son pesimistas sobre la evolución de la natalidad. Si el año pasado nacieron en China menos de 10 millones de bebés, se calcula que este año la tasa de natalidad será la más baja desde 1949.