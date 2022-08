MTV ha celebrado los premios Video Music Awards (VMA) en los que reconoce a los mejores videoclips del año. La gran triunfadora ha sido Taylor Swift, que recogió tres galardones por el vídeo de su tema "All Too Well". Además, sobre el escenario anunció nuevo álbum. Harry Stiles o Bad Bunny se llevarón también premio en una gala en la que reapareció un artista que no competía: Johnny Deep.

FOTO: ARTURO HOLMES/GETTY IMAGES/AFP