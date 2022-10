El Tribunal Supremo ha rebajado de 37 a 29 años de cárcel la condena a un hombre que asesinó a su mujer en su domicilio en Bilbao delante de sus hijas de dos y cuatro años, ante las dudas de si el daño psíquico que sufrieron las menores se debió a que escucharon la agresión mortal o al abandono durante más de siete horas con el cuerpo de su madre. El alto tribunal alega que no hay pruebas suficientes para acreditar el delito de lesiones puesto que no le fue prescrito a las menores un tratamiento médico, y el psicológico no es suficiente.