¿Son los resfriados más largos de lo normal este invierno?

Este invierno, parece que no hay manera de soltar el clínex, ¿están siendo más largos de lo normal los catarros? Es la impresión, nos cuentan los médicos, de muchos pacientes en consulta, aunque la realidad no es exactamente así. "Yo no pienso que sean cuadros más prolongados en el tiempo, sino que probablemente estemos encadenando uno con otro", explica la doctora Raquel Alfaro.

Cuando superamos un cuadro vírico nos quedamos en situación de déficit inmunitario, lo que comúnmente se llama tener las defensas bajas. Y que, por tanto, es más fácil volver a enfermar. Foto: Getty Images