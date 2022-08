En Badajoz el embalse de Tentudía del que se abastecen nueve pueblos está al 17%. En 15 días planean cortar el agua, algunas horas. De momento no se puede regar ni jardines ni llenar piscinas. En Orgaz, Toledo, el Ayuntamiento insiste mucho a los vecinos que limiten su consumo para evitar cortes En el norte, también sufren la sequía.

En O Rosal, Pontevedra, los vecinos no pueden consumir más de 300 litros de agua al día por casa, sanción para quien no lo cumpla.

FOTO:EFE/ Brais Lorenzo