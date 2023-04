La sequía preocupa a los agricultores: "Que una parte de la PAC no la pudiésemos cobrar sería catastrófico"

En Gallocanta, Zaragoza, apenas ha llovido desde noviembre. La sequía es generalizada. José Antonio Miguel, representante de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón indica :"Todo es tierra seca. Aquí hay que sembrar el girasol y no tiene ninguna posibilidad de nacer". Y necesitan girasol para cobrar las ayudas de la PAC por la rotación de cultivos que exige Europa.

"Esos cultivos laternativos que nos exigen para cumplir los ecoregímenes no se van a poder desarrollar. Creemos que tiene que haber una excepción. Eso sí sería catastrófico. Que una parte de la PAC no la pudiésemos cobrar por la sequía", argumenta Miguel. Tiene que llover en mayo para ese girasol. Si no llueve no podemos sembrar".