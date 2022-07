La atleta española Ruth Beitia recibió este lunes la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 diez años después, tras la descalificación de la rusa Svetlana Shkolina, algo que para ella "no es un reconocimiento", sino que "se ganó en su momento" y que demuestra que "la honestidad existe".

"Esto no es un reconocimiento, esto es algo que se ganó en su momento, aunque no pude subir al podio. Muchas veces me preguntan que qué es lo más importante que he ganado, y yo digo que no es tan importante lo que he ganado sino cómo lo hemos ganado, que ha sido gracias al trabajo y a la honestidad. Hoy se ha demostrado que la honestidad existe y es fruto de mucho trabajo y de sueños cumplidos", declaró Ruth Beitia tras recibir el bronce en salto de altura de Londres 2012 en el Comité Olímpico Español (COE).