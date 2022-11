Telediario 1: El renacer eterno de Tutankamón cumple 100 años | RTVE Play

"Aproximadamente a las 10 am. descubrí, debajo de casi la primera cabaña atacada, los primeros rastros de la entrada de la tumba”. Howard Carter anotó en su diario del 4 de noviembre de 1922 lo que ya anticipaba como la tumba de Tutankamón. Lo primero que hizo fue avisar a Lord Carnarvon. No fue hasta el 27 de noviembre cuando excavaron una brecha en la tumba sellada. “Hubo breve suspenso para los presentes que no podían ver, cuando Lord Carnarvon me dijo '¿Puedes ver algo?'. Le respondí que sí, es maravilloso”.

Una tumba cerrada y oscura era el medio esencial para que el faraón viviera eternamente. En el caso de Tutankamón, dos factores favorecieron que permaneciera 3.300 años encerrado sin ser asaltado por los ladrones de tumbas que asolaron el Valle de los Reyes: su irrelevancia histórica y su condición de ‘hereje’ como hijo de Akenatón. Así, un faraón breve que falleció con 19 años, enterrado apresuradamente con una colección de objetos menor a la acostumbrada, se convirtió en el gran símbolo del esplendoroso arte funerario egipcio.