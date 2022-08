Empieza la cuenta atras para último Grand Slam de la temporada, el US Open. Rafa Nadal volverá a las pistas de Flushing Meadows tres años después en busca de su 23º grande. Lo hace a contrarreloj tras la lesión abdominal que sufrió en Wimbledon. Además, busca ser el jugador más veterano, a los 36 años, en llegar a lo más alto del ranking de la ATP. El que de momento no jugará en Nueva York será Djokovic. El serbio no puede pisar suelo estadounidense por no estar vacunado contra la Covid.

Foto: Susan Mullane-USA TODAY Sports