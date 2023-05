Atlético de Madrid: la incógnita sobre el futuro de Joao Félix

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha confirmado este martes que no sabe “cual será el futuro de Joao Felix”, el delantero cedido al Chelsea por el club rojiblanco, después de que el entrenador argentino Mauricio Pochettino haya comunicado que no cuenta con el luso.

“La noticia de que Pochettino (nuevo entrenador del Chelsea) no cuenta con él es de hace menos de 24 horas, no tenemos nada previsto. Si no cuenta con él vendrá aquí, ya veremos qué es lo que pasa. Pero es un jugador del Atlético de Madrid” indicó el dirigente rojiblanco, que acudió a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, invitado por la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), en reconocimiento a su gestión empresarial.