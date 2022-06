Telediario 1 Una oleada de incendios forestales abrasa España Varios incendios siguen preocupando en Cataluña, Zamora, Navarra y Zaragoza, pues ya han arrasado más de 13.000 hectáreas por el momento. Las... 00:01:26 Recomendado para mayores de 7 años

Una oleada de incendios forestales abrasa España Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Varios incendios siguen preocupando en Cataluña, Zamora, Navarra y Zaragoza, pues ya han arrasado más de 13.000 hectáreas por el momento. Las llamas avanzan sin control en la Sierra de la Culebra, en Zamora, y ya se han llevado por delante a 9.000 hectáreas. Nació con circunstancias extraordinarias con múltiples focos derivados de una tormenta eléctrica. Donde aún se desconocen las causas exactas es en Nonaspe, en Aragón. El incendio comenzó en una parcela de cultivo. 1.200 hectáreas ya se dan por perdidas. Estabilizado se ha dado el fuego de Castellar de la Ribera, en Lleida. Y en el de Artesa de Segre ya hay más de 1.100 hectáreas carbonizadas. Pero ahora preocupa especialmente el de Lladurs porque está en una zona de difícil acceso. "Tiene muchas discontinuidades, no tiene accesibilidad y, por tanto, es el más largo de trabajar", cuenta los servicios de emergencia. En Navarra, los bomberos siguen alerta para evitar cualquier rebrote del incendio de la Sierra de Leyre, que ha arrasado 500 hectáreas. El fuego se originó, según la Policía Foral, por un rayo que cayó en un pino. Foto: Emilio Fraile / Europa Press Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

