Telediario 1 Mónica Oltra rechaza dimitir y culpa a la ultraderecha Mónica Oltra rechaza dimitir y apunta a una "cacería de la ultraderecha" 00:01:20 Recomendado para mayores de 7 años

Mónica Oltra rechaza dimitir y culpa a la ultraderecha Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, no piensa dimitir. Este viernes hemos escuchado sus primeras palabras tras ser imputada por encubrir, presuntamente, a su exmarido en el caso de los abusos a una menor tutelada por el que fue condenado. Oltra asegura que todo responde a una cacería de la ultraderecha. FOTO: La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, durante una comparecencia tras la reunión del Pleno del Consell. Rober Solsona / Europa Press Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]