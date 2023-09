39 jugadoras, entre ellas las 21 campeonas del mundo el pasado 20 de agosto en Sídney, han comunicado a la Federación Española de Fútbol que no van a acudir a la próxima convocatoria de la selección. En un comunicado en el que no aparecen Athenea del Castillo y Claudi Zornoza, las futbolistas entienden y alegan que los cambios realizados en este organismo no son suficientes para estar disponibles para la nueva seleccionadora, Montse Tomé.