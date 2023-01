La procesión de tormentas aún no ha abandonado California, Estados Unidos. Ya son más de dos semanas de un temporal incansable que se ha cobrado la vida de 20 personas. Ahora que el temporal amaina, preocupan las cosechas, los deslizamientos y desprendimientos. Además, estas lluvias torrenciales no solventarán la histórica sequía en el oeste de Estados Unidos. Las infraestructuras no están preparadas para recoger semejante cantidad de agua.