Infantino blanquea a Catar en su balance del Mundial 2022

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino ha hecho un primer balance del Mundial de Qatar 2022 a falta de dos días para que se dispute la final. Solo ha reconocido la muerte de cuatro trabajadores en los estadios. Y no ha sido el únido aspecto del campeonato que el dirigente ha querido blanquear. También la prohibición de que algunos jugadores llevaran brazaletes apoyando a la comunidad LGTBI "No queremos hablar de prohibir o no, sino de respetar las regulaciones. No queremos discriminar y respetamos los valores, las culturas, los regímenes", ha dicho Infantino.

REUTERS/Gareth Bumstead