En estos días de alto riesgo de incendios forestales, todos debemos tener mucha precaución para evitar que se produzcan o que se extiendan. Algunas de las recomendaciones son ya conocidas, pero conviene recordarlas.

- No hay que tirar colillas en el campo y tampoco basura que pueda arder.

- Por supuesto, no hay que encender fuego para, por ejemplo, hacer una barbacoa.

- En terrenos agrícolas no se debe usar maquinaria que pueda generar chispas y en fincas o casas rurales también hay que evitar utilizar motosierras o desbrozadoras.

- Nos aconsejan además mantener los caminos limpios de maleza y los terrenos sin vegetación seca.

Y por último, cuando se produce un incendio no hay que dar por hecho que alguien ha llamado ya a emergencias. Por si acaso, hay que llamar siempre porque en pocos minutos las llamas pueden avanzar mucho.