Telediario 1 Arden 9.000 hectáreas en el incendio de Zamora El fuego avanza sin control en varios puntos de España. A esta hora preocupa especialmente la situación en Lleida, ya que se trata de un incendio...

Arden 9.000 hectáreas en el incendio de Zamora Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis El fuego avanza sin control en varios puntos de España. A esta hora preocupa especialmente la situación en Lleida, ya que se trata de un incendio muy inestable, y también en la provincia de Zamora, donde ya han ardido unas 9.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra. Las altas temperaturas están complicando mucho las labores de extinción. Foto: Incendio en la reserva de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora (EFE/Mariam A. Montesinos) Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

