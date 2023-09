Iceta: "El Gobierno, con las mujeres en defensa de sus derechos"

La vía penal abierta por la Fiscalía ha provocado nuevas reacciones al caso Rubiales, como la del ministro de Cultura y Depotes, Miquel Iceta, que ha dicho que "son planos distintos que no se cruzan". Además, Iceta ha dicho que el Gobierno "siempre estará al lado de las mujeres en el ejercicio de cuantas acciones posibles en defensa de sus derechos". Por otro lado, Javier Tebas, presidente de LaLiga ha pedido "la sanción más dura posible" en el ámbito deportivo, y José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra, ha dicho que Rubiales "no está capacitado moralmente para dirigir la RFEF". Mientras, Lionel Scaloni, seleccionador de la Argentina campeona del mundo, ha dicho que es "una lástima que se hable de esto y no del título mundial".