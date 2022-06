Telediario 1 Los ucranianos esperan que la entrada en la UE les ayude La Comisión Europea se ha manifestado a favor de considerar a Ucrania como país candidato a la adhesión. Los ucranianos esperan que la entrada en... 00:01:23 Recomendado para mayores de 7 años

Los ucranianos esperan que la entrada en la UE les ayude Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis La Comisión Europea se ha manifestado a favor de considerar a Ucrania como país candidato a la adhesión. Los ucranianos esperan que la entrada en la UE les ayude a reconstruir el país, les acerque al modelo democrático de Europa Occidental, y les aleje de Moscú. Foto: Irpin, Ucrania. Sergei CHUZAVKOV / AFP Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

