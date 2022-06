Los ucranianos tratan de recuperar Jersón, en manos de Moscú desde el día en que comenzó la invasión. En un recodo estratégico, una unidad de combate recibe al equipo de TVE. Su responsable cuenta que se formó luchando contra los prorrusos del Donbás, en una tierra que no conoce la paz desde hace ocho años. Están a menos de dos kilómetros de las posiciones rusas. Ambos bandos se vigilan de cerca en un extraño cóctel de calma y tensión; aburrimiento y euforia. "A veces, no disparan más de 5 minutos. Otras, no paran en una hora".