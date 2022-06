Bruselas considera extremadamente preocupante la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Cooperación con España y le insta a rectificar. También el Gobierno español pide que lo reconsidere y prepara una respuesta "serena, pero firme".

La oposición culpa a Pedro Sánchez de la crisis por sus "bandazos", dicen, en política internacional y varios grupos han pedido que los ministros de Exteriores y de Transición Ecológica den explicaciones en el congreso. El presidente del PP les reprocha que no le hayan informado y se dirige directamente al Gobierno argelino: "Que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español que no tiene responsabilidad". Foto: Europa Press