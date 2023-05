El Gobierno niega que la UE desautorice su reforma de la malversación y el PP les acusa de "mentir"

Gobierno y oposición hacen lecturas muy diferentes de la propuesta de Bruselas para endurecer las penas por los delitos de malversación. El Partido Popular asegura que la Comisión Europea está desautorizando los cambios del Código Penal que hizo Pedro Sánchez. El Gobierno responde que Bruselas va en la línea de su reforma.

Bruselas no diferencia entre unos tipos de malversación u otros, pero sí habla sobre las penas máximas: no pueden estar por debajo de cinco años. Y es ahí donde chocaría con el código español. Porque con la reforma del Gobierno hay dos tipos de malversación, y en uno la pena máxima no llega a esos cinco años.