Joao Felix, enfadado por no jugar, pide salir del Atlético

El divorcio entre Simeone y Joao Felix es cada vez más evidente. Después de estar calentando casi todo el segundo tiempo y no jugar ni un minuto frente al Brujas, el jugador portugués mostró su enfado lanzando el peto contra el suelo. Un gesto que Simeone dice que no vio pero que deja patente que la relación entre el futbolista y su técnico está rota. Según ha podido saber Televisión Española, Joao Felix ha pedido salir del club, y prefiere que sea en enero y no en verano.