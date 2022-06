Telediario 1 Las encuestas auguran un resultado ajustado en las elecciones de Colombia Las encuestas auguran un resultado ajustado en las elecciones de Colombia 00:01:20 Recomendado para mayores de 7 años

Las encuestas auguran un resultado ajustado en las elecciones de Colombia Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Tan solo tres días antes de las elecciones presidenciales, los colombianos están divididos entre el giro histórico a la izquierda propuesto por Gustavo Petro o la ruptura con la clase política que plantea Rodolfo Hernández. Los sondeos dan un empate técnico. La polarización en las urnas hoy es la misma que se respiraba hace cinco años entre defensores y detractores de la paz con las FARC. FOTO: REUTERS/Luisa Gonzalez Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

