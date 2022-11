Elecciones legislativas en Estados Unidos 2022: Candidatos pro-Trump en Arizona

Las elecciones legislativas de EE.UU. no son solo un examen para el presidente, Joe Biden, sino también para su antecesor, Donald Trump. El ex presidente ha propuesto directamente a muchos candidatos republicanos, que aún no reconocen el resultado de las últimas elecciones. En Arizona, la aspirante a gobernadora pidió romper las máquinas de votación. El candidato a secretario de estado, precisamente el cargo que debe vigilar las votaciones, es miembro de una milicia de extrema derecha y anima a vigilar los buzones de voto por correo. Algunos milicianos armados lo están haciendo. Los candidatos no responden qué harán si pierden las elecciones, si aceptarán o no la derrota.

Foto: Robyn Beck / AFP