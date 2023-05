EH Bildu y el terrorismo vuelven a marcar la campaña electoral

A pocos días de las elecciones del 28M, los socialistas ponen en valor las medidas del Gobierno y apuestan por una campaña "en positivo". "No da igual quien esté al frente de las instituciones. Hay un modelo de protección y progreso, el que hemos desarrollado en estos cinco años, y otro de precariedad y recortes", ha defendido Calviño.

Mientras en el PP la legalidad de Bildu sigue mostrando posiciones enfrentadas. Isabel Díaz Ayuso insiste en su idea de ilegalizar Bildu contradiciendo de nuevo al líder nacional. "No es un pulso al Partido Popular, ni muchísimo menos a mi presidente, es un pulso a Bildu. No es venganza, es justicia", ha afirmado. Feijóo en Lugo no se ha referido a la ilegalización de Bildu, pero acusa a Sánchez de blanquearles porque sabe que les va a necesitar.

Inés Arrimadas ya no habla de ilegalizar a Bildu, pero pide legislar para impedir que se presenten condenados por terrorismo.