El CSD elevará las denuncias contra Rubiales al TAD

El Gobierno no puede destituir directamente a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso, pero desde el Consejo Superior de Deportes están a la espera de un informe de la comisión interna de la Federación. Después, tomarán cartas en el asunto, según ha dicho el presidente del CSD, Víctor Francos. En este caso elevarían las denuncias presentadas contra Rubiale al TAD, que sería en encargado de determinar si se inhabilita o no a Rubiales. Además, Víctor Francos, pide que no se presione en ningún momento a Jenni Hermoso.

