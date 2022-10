Cristina Campos, finalista del premio Planeta, es ahora un ejemplo de éxito pero en el colegio la echaron por suspender tres asignaturas. No es la única que se ha llevado un varapalo a lo largo de su vida. A Rosalía le dijeron en un talent show que no servía para cantar y genios como Pablo Picasso o Tomas Edison no encajaron en sus clases.